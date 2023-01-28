НХЛ. «Тампа» примет «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» против «Баффало»

« » примет « » в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », встретится с « », « » в гостях у « ».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ