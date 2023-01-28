НХЛ. «Тампа» примет «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» против «Баффало»
«Тампа» примет «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» встретится с «Баффало», «Сент-Луис» в гостях у «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 29 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 06.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 29 января, 06.30, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Последний выигрыш в Тампе в далеком 2015 году именно в этот год примерно и зарождалась нынешняя Тампа выйдя в финал и проиграв той династии Чикаго. И трамы с b2b тоже не способствуют выигрышу.Короче вся надежда на старика Хоттабыча и что все серии когда-то заканчиваются
Guentzel-Crosby-Rust
Zucker-Malkin-Rakell
McGinn-Blueger-Carter
O’Connor-Poehling-Heinen
Dumoulin-Letang
Pettersson-Petry
Joseph-Ruhwedel
Марченко 1+Ноль!!!
Карлссон 1+2
Пора в раму и старину Джонни поставить
То есть, здесь и сейчас, при разумном подходе - они могут очень хорошо укрепиться под плей-офф..
Интересная битва за Дикую Карту на Востоке намечается..
Давай Яша огненные шары и комментарии!
Не стесняйся)
Если размотаем их - наступило выздоровление.. Если проиграем, то победа над Детройтом, была случайная вспышка - не более..
Жду укрепления в стан Айлендерс после матча звёзд..
Возможно и о Бо Ховрате речь идёт)
Верю в команду!
Верю в схемы тренера Ламберта!
Так что, гоу, Тампа, гоу!