НХЛ. «Тампа» примет «Лос-Анджелес», «Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» против «Баффало»

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«Тампа» примет «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Сан-Хосе», «Миннесота» встретится с «Баффало», «Сент-Луис» в гостях у «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Колорадо – Сент-Луис
Дата проведения
28 января, 23.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Бостон
Дата проведения
29 января, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Филадельфия
Дата проведения
29 января, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Монреаль
Дата проведения
29 января, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Сан-Хосе
Дата проведения
29 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
Дата проведения
29 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Вегас
Дата проведения
29 января, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Баффало
Дата проведения
29 января, 05.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Коламбус
Дата проведения
29 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Чикаго
Дата проведения
29 января, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Аризона
Дата проведения
29 января, 06.30, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев

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Be1983kot18leta@gmail.com
Сегодня Тампа .Все знают что это современная династия 3 финала и 2 кубка и самая неудобная команда для Кингс . Последние 10 игр 1-9 и этот единственный выигрыш как раз в этом сезоне.
Последний выигрыш в Тампе в далеком 2015 году именно в этот год примерно и зарождалась нынешняя Тампа выйдя в финал и проиграв той династии Чикаго. И трамы с b2b тоже не способствуют выигрышу.Короче вся надежда на старика Хоттабыча и что все серии когда-то заканчиваются
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bes_na_tatami
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Молниям 12-ю домашнюю победу подряд и обновить клубный рекорд. Никите забить голов, чтобы больше никто не забрал. Васе наконец - то сухарь. За Тампу!
Посмотрим. Кингз странная команда, могут и выиграть)
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Молниям 12-ю домашнюю победу подряд и обновить клубный рекорд. Никите забить голов, чтобы больше никто не забрал. Васе наконец - то сухарь. За Тампу!
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Дмитрий Олешко
Виннипег победа!
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Дмитрий Олешко
Аризона победа!
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MESSIya
Lets go pens

Guentzel-Crosby-Rust
Zucker-Malkin-Rakell
McGinn-Blueger-Carter
O’Connor-Poehling-Heinen

Dumoulin-Letang
Pettersson-Petry
Joseph-Ruhwedel
+2
-1
+1
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Пинающий Достоинства
Костин 1+0
Марченко 1+Ноль!!!
Карлссон 1+2
+1
0
+1
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bes_na_tatami
С Тампой будет тяжело, но если не с ними, то с кем класс показывать ?
Пора в раму и старину Джонни поставить
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sk0208827
Let’s go Pens!!!
+3
-2
+1
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Оскар Муравьев
Бегунок будет наказан)
+3
-3
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Суворов Антон
Баффоло.. Глянул, что у них с платежкой.. Около 18 миллионов свободных денег, и шести миллионный контракт Окпосо уходит со следующего сезона..

То есть, здесь и сейчас, при разумном подходе - они могут очень хорошо укрепиться под плей-офф..

Интересная битва за Дикую Карту на Востоке намечается..
+3
-5
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Alex Rastrelli
По объективным сегодня за Минек,Вегас и Сан-Хосе ✊!
+1
-3
-2
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Суворов Антон
Кстати.. Объективно Яша Калифорнийский будет сегодня поддерживать Айлендерс..) Его Лос Анджелес идёт сейчас на первом месте, а Вегас прямой конкурент..

Давай Яша огненные шары и комментарии!

Не стесняйся)
+2
-5
-3
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Суворов Антон
Сегодня Вегас..

Если размотаем их - наступило выздоровление.. Если проиграем, то победа над Детройтом, была случайная вспышка - не более..

Жду укрепления в стан Айлендерс после матча звёзд..

Возможно и о Бо Ховрате речь идёт)

Верю в команду!

Верю в схемы тренера Ламберта!
+2
-7
-5
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Гражданин товарищ барин
Ладно, к хоккею вернёмся. Неплохо бы закончить январь на позитиве - десятой победой против четырех поражений.
Так что, гоу, Тампа, гоу!
+2
-2
0
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Гражданин товарищ барин
Ответ Марк Рейман
Маликова сегодня прилетела в Миннесоту, самое время Капризову показать хорошую игру.
Какие ещё новости в светской хронике?
+2
-2
0
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Марк Рейман
Маликова сегодня прилетела в Миннесоту, самое время Капризову показать хорошую игру.
0
-4
-4
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