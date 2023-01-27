PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Дербушева, Сливко, Гербулова и Куклина выступят в гонке преследования
28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23
5-й этап
Раубичи, Беларусь
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Ирина Казакевич (Россия)
2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 3,0
3. Тамара Дербушева (Россия) – 14,0
4. Виктория Сливко (Россия) – 20,0
5. Наталья Гербулова (Россия) – 28,0
6. Екатерина Носкова (Россия) – 39,0
7. Анастасия Шевченко (Россия) – 42,0
8. Лариса Куклина (Россия) – 47,0
9. Анастасия Гореева (Россия) – 48,0
10. Наталия Шевченко (Россия) – 50,0
11. Анастасия Егорова (Россия) – 50,0
12. Алина Кудисова (Россия) – 57,0
13. Елизавета Каплина (Россия) – 59,0
Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
Именно в таком порядке)))
тоторо