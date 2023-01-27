PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Дербушева, Сливко, Гербулова и Куклина выступят в гонке преследования

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина гонка преследования (жен) Динара Алимбекова-Смольская Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 3,0

3. Тамара Дербушева (Россия) – 14,0

4. Виктория Сливко (Россия) – 20,0

5. Наталья Гербулова (Россия) – 28,0

6. Екатерина Носкова (Россия) – 39,0

7. Анастасия Шевченко (Россия) – 42,0

8. Лариса Куклина (Россия) – 47,0

9. Анастасия Гореева (Россия) – 48,0

10. Наталия Шевченко (Россия) – 50,0

11. Анастасия Егорова (Россия) – 50,0

12. Алина Кудисова (Россия) – 57,0

13. Елизавета Каплина (Россия) – 59,0

Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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27 комментариев

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Gondeira
Фавориты Алимбекова, Сливко, Дербушева, Казакевич, Шевченко А, Гербулова, Гореева, Куклина.
Именно в таком порядке)))
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I. Bryzgalov
Кукла меньше минуты отстаёт. Шансы есть.
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тоторо
Ответ Daniyar8
Казакевич намажет, вопрос сколько? Разыграют, скорее всего, Алимбекова, Дербушева, ну и Сливко, должна же она когда-нибудь победить. В Гербулову не верю. Ну и Носкову с Куклиной со счетов нельзя сбрасывать нельзя.
носкова с куклиной подустали что видно по их скоростям в спринте
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Daniyar8
Казакевич намажет, вопрос сколько? Разыграют, скорее всего, Алимбекова, Дербушева, ну и Сливко, должна же она когда-нибудь победить. В Гербулову не верю. Ну и Носкову с Куклиной со счетов нельзя сбрасывать нельзя.
+2
0
+2
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Влади Ки
Ответ тоторо
куклина далеко в этот раз стартовать будет от первой стартующей. думаю медали разыграют наташа,тамара,сливко. вика засиделась без медалей.
Вика если научится стрелять на стойке будет побеждать...
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vanek123
поздравляю щашиловаа..казакевтич
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vanek123
Ответ тоторо
куклина далеко в этот раз стартовать будет от первой стартующей. думаю медали разыграют наташа,тамара,сливко. вика засиделась без медалей.
сучек ты нормальный...нои гнать на шашилова чсебе доироже...поняла?
0
-5
-5
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vanek123
Когда Россия сумеет сво..(пускеай бежит)))подоэдем)))))
0
-3
-3
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vanek123
домохозяйки..обращаюсь...издевается над нами губерниев.как его в бога мать...говорят русские терпят...так до коле олтигархи будут терпеть...мы то где?сорри...на колени встанем?предкам скажем сорризапад напал...да..напал..танки верхмата идут на саталинград...чё....молодежд??че ммолодеж???нас завоюют"!!
0
-5
-5
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vanek123
Ответ ivan 07
После второго рубежа Вика будет лидировать. Пожелаю и на стойке пройти по нулям.
и яложелаю...ваня буль
0
-3
-3
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starichok77
четыре рубежа и Казакевич..., а так хочется верить
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vanek123
та не???это шашилов..правда
тоторо
0
-3
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vanek123
Ответ 2533ПВ
Вика с медалью может и будет,а вот победа достанется другой.
с тобой сучка хъоть что то надо?
0
-6
-6
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vanek123
Ответ тоторо
ей бы дубль сделать для начала)
шашилав...снитьсмя будет...он ниченго?
0
-5
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oleg9999
Гербулова, Носкова, Куклина (Сливко, Каплина, Смольская)
+2
-1
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vanek123
Ответ тоторо
куклина далеко в этот раз стартовать будет от первой стартующей. думаю медали разыграют наташа,тамара,сливко. вика засиделась без медалей.
куклинанедоразумение...как ты...ёксперт мля сотни проигррал
0
-5
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Биатлонная зима
Ответ тоторо
ей бы дубль сделать для начала)
Вопросики
+1
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2533ПВ
Ответ тоторо
ну посмотрим) у вики в последнее время сильный финишный круг даже у гореевой пару раз выигрывала его, чего не скажешь о финишном наташи или той же динары. но кажется мне победа будет у тамары
Сегодня Вика финишный круг пробежала очень сильно.Но завтра 4 рубежа и кругов больше.Победит тот,кто справится со стрельбой.Главное не мазать на первых 2 рубежах.
+3
0
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тоторо
Ответ 2533ПВ
Вика с медалью может и будет,а вот победа достанется другой.
ну посмотрим) у вики в последнее время сильный финишный круг даже у гореевой пару раз выигрывала его, чего не скажешь о финишном наташи или той же динары. но кажется мне победа будет у тамары
+1
0
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2533ПВ
Ответ тоторо
куклина далеко в этот раз стартовать будет от первой стартующей. думаю медали разыграют наташа,тамара,сливко. вика засиделась без медалей.
Вика с медалью может и будет,а вот победа достанется другой.
+1
0
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Казакевич вряд ли повторил хет трик Лары
ей бы дубль сделать для начала)
+3
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vanek123
Ответ ivan 07
После второго рубежа Вика будет лидировать. Пожелаю и на стойке пройти по нулям.
ваня я тоже ноукмен...моя пороигшрала... да и твояч ввыдохлась...сливкео?апредлагаю
0
-5
-5
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тоторо
куклина далеко в этот раз стартовать будет от первой стартующей. думаю медали разыграют наташа,тамара,сливко. вика засиделась без медалей.
0
0
0
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Биатлонная зима
Казакевич вряд ли повторил хет трик Лары
+3
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vanek123
Ответ vanek123
вика потеряется в просторах россии...
не была и нех
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-3
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