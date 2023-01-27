PARI Кубок Содружества. Казакевич, Алимбекова-Смольская, Дербушева, Сливко, Гербулова и Куклина выступят в гонке преследования

28 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества по биатлону-2022/23

5-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) – 3,0

3. Тамара Дербушева (Россия) – 14,0

4. Виктория Сливко (Россия) – 20,0

5. Наталья Гербулова (Россия) – 28,0

6. Екатерина Носкова (Россия) – 39,0

7. Анастасия Шевченко (Россия) – 42,0

8. Лариса Куклина (Россия) – 47,0

9. Анастасия Гореева (Россия) – 48,0

10. Наталия Шевченко (Россия) – 50,0

11. Анастасия Егорова (Россия) – 50,0

12. Алина Кудисова (Россия) – 57,0

13. Елизавета Каплина (Россия) – 59,0

Расписание трансляций пятого этапа PARI Кубка Содружества по биатлону в Раубичах