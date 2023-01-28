Драчев о предложении МОК: «Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране»

Теги МОК Олимпийская сборная России Владимир Драчев Политика ТАСС Биатлон

Бывший депутат Госдумы, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев считает, что Россия не должна соглашаться на возможное предложение МОК выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я категорически против таких условий.

Это унижение страны, выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна нельзя, они ведь еще наверняка будут заставлять подписывать декларацию, по которой спортсмены должны будут отказаться от мамы, от папы, от страны. Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране.

Естественно, такие решения могут расколоть спортивное сообщество, для этого все и делается. Теоретически возможно, что некоторые спортсмены на это согласятся, слабых всегда можно найти, даже в рядах спортсменов.

В прошлые годы была совершенно другая ситуация, сейчас надо выступать либо с флагом и гимном, либо вообще не выступать», – рассказал Драчев.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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15 комментариев

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senderoluminoso
нет ,не дадут эти псевдопатриоты выступить спортсменам на олимпиаде
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Александр Трифон0в
Но стоит одному человеку сказать что надо ехать, как все авторы этого портала изменят мнение на нужное
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Spirt Ru
Нейтроландия? Нейтростан? Нейтролюди? Норм, чё. Зато не воюем ни с кем. Путин на нейтральную пенсию. Крыму -статус независимого государства. Украине -нейтральное извините.
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Alex Legend
Ответ Vitto
Швейцария.
Гитлера спонсировали
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Игорь Новиков
Да, трудно отказаться от поддержки людоедов. Это же так трудно...
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nnp165
С большим удовольствием жил бы в нейтральной стране.
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Alexander Prokofyev
Ответ Vitto
Швейцария.
Швейцария нейтральна, когда ей выгодно. Такая же страна - спонсор Гитлера
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oleg9999
Ответ Vitto
Швейцария.
Аргентина или Уругвай какие? Мне нравятся.
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Matt5898
Драчев один из самых мерзких персонажей, корчит из себя патриота и решает за других, а сам без зазрения совести выкинул рос. паспорт в мусорку и слинял выступать за чужую страну когда ему это было выгодно
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Dizzod
Россия нейтральная страна, никаких войн не ведет, только сво. Ни с кем не ссорится, просто с некоторыми странами не дружит потому что они недружественные.
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Vitto
Ответ oleg9999
Нейтральные-это какие? Есть дружественные и недружественные, друзья и враги.
Швейцария.
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oleg9999
Нейтральные-это какие? Есть дружественные и недружественные, друзья и враги.
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Forza
А что нужно сделать, для того, чтобы жить в нейтральной стране, товарищ Драчёв?
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Arty K.
Вот поэтому и не будет наших биатлонистов на стартах ещё лет дцать
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Shibosan
Жить в нейтральной стране - мечта.
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