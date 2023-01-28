Драчев о предложении МОК: «Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране»

Бывший депутат Госдумы, четырехкратный чемпион мира по биатлону считает, что Россия не должна соглашаться на возможное предложение МОК выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я категорически против таких условий.

Это унижение страны, выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна нельзя, они ведь еще наверняка будут заставлять подписывать декларацию, по которой спортсмены должны будут отказаться от мамы, от папы, от страны. Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране.

Естественно, такие решения могут расколоть спортивное сообщество, для этого все и делается. Теоретически возможно, что некоторые спортсмены на это согласятся, слабых всегда можно найти, даже в рядах спортсменов.

В прошлые годы была совершенно другая ситуация, сейчас надо выступать либо с флагом и гимном, либо вообще не выступать», – рассказал Драчев.

«Будет раскол в обществе». Наш спорт в растерянности после условий МОК – соглашаться или нет?

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