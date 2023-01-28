НБА. «Филадельфия» сыграет с «Денвером», «Бруклин» примет «Нью-Йорк» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.
Лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет с «Филадельфией», которая идет второй на Востоке. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
В противостоянии двух нью-йоркских команд «Нетс» примут «Никс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 января, 23.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 29 января, 01.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 29 января, 04.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 29 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом
Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка
Деррика Роуза обвиняли в групповом изнасиловании. Он предпочел суд – выиграл, но получил за «токсичную маскулинность»
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
6 комментариев