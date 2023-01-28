НБА. «Филадельфия» сыграет с «Денвером», «Бруклин» примет «Нью-Йорк» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 11 матчей.

Лидер Западной конференции «Денвер» в гостях сыграет с «Филадельфией», которая идет второй на Востоке. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

В противостоянии двух нью-йоркских команд «Нетс» примут «Никс».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Денвер
Дата проведения
28 января, 23.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Бруклин – Нью-Йорк
Дата проведения
29 января, 01.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Орландо – Чикаго
Дата проведения
29 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Детройт – Хьюстон
Дата проведения
29 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Атланта – Клипперс
Дата проведения
29 января, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Вашингтон
Дата проведения
29 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Миннесота – Сакраменто
Дата проведения
29 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Финикс
Дата проведения
29 января, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Бостон – Лейкерс
Дата проведения
29 января, 04.30, «TD Garden»
Онлайн матча

Юта – Даллас
Дата проведения
29 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Портленд – Торонто
Дата проведения
29 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Baur Ongarov
Как будет известно напишите плс инфо по Йокичу и Эмбииду
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Ловков
Команда Sports.ru
Константин Ловков
Директор медиасервисов Sports.ru. C любыми вопросами и предложениями пишите на lovkov at sports.ru
263 подписчика
Ответ Kemal Gul
Есть информация по Николе? Очень хотелось бы посмотреть на противостояние Йокича и Эмбида в удобное время
Пока под вопросом, обновлений не было
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
Ответ Лиллард унижатель!
Надеюсь Торонто достаточно уставшие после игры с ГСВ
Хорошая вера в Портленд. ✊🏻
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kemal Gul
Есть информация по Николе? Очень хотелось бы посмотреть на противостояние Йокича и Эмбида в удобное время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Против грусти
Юта, в кольцо, которое напротив, попробуйте закинуть чуть больше чем закинут в кольцо что будет за спиной...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
Надеюсь Торонто достаточно уставшие после игры с ГСВ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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