«Бенфика» обошла «ПСЖ» в группе ЛЧ, Мбаппе побил рекорд Месси, «Ювентус» сыграет в ЛЕ, 24-я победа СКА, Медведев вылетел с «Мастерса» в Париже и другие новости

1. В Лиге чемпионов завершился групповой этап. «Реал» вышел в 1/8 финала с 1-го места, разгромив «Селтик» (5:1), «Милан» стал вторым в своей группе, забив 4 мяча «Зальцбургу» (4:0), а «Ювентус» отправился в стыки Лиги Европы, проиграв напоследок «ПСЖ» (1:2). Самый яркий сюжет случился в группе H: «Бенфика» отгрузила 6 мячей «Маккаби» и опередила «ПСЖ» по выездным голам, выйдя с первой строчки.

Еще из интересных событий: Оливье Жиру сделал 2+2 в матче с «Зальцбургом», Карло Анчелотти догнал Алекса Фергюсона по числу побед в ЛЧ (102!), а Килиан Мбаппе превзошел рекорд Месси и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в турнире.

Список всех участников плей-офф Лиги чемпионов можно посмотреть тут.

2. КХЛ. СКА забил 5 голов «Сочи», минское «Динамо» победило «Куньлунь». Таким образом, СКА выиграл 24 из 26 матчей в сезоне.

3. Лионель Месси не хочет уходить из «ПСЖ» без крупного трофея. Он участвует в решениях Гальтье – тренера впечатляют тактические идеи аргентинца. Также пишут, что Лео серьезно продвинулся в изучении французского.

4. По данным «Чемпионата», «Сочи» уволил главного тренера Вадима Гаранина. Клуб идет 9-м после первого круга РПЛ. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг, впрочем, опроверг эту информацию.

5. Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ.

6. Даниил Медведев проиграл Алексу де Минауру во втором круге «Мастерса» в Париже, а Рафаэль Надаль уступил Томми Полу. Тем временем Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим стали последними участниками итогового турнира ATP в Турине.

7. Представлена форма сборной России по биатлону для нового сезона. Она выполнена в цветах флага.

8. Депутаты Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями.

9. Определились все участники 1/8 финала Фонбет Кубка России на Пути регионов: «КАМАЗ» сыграет со «Звездой» из Санкт-Петербурга, «Кубань» встретится с ульяновской «Волгой», «Акрон» – с «Аланией», а «Уфа» будет противостоять махачкалинскому «Динамо».

10. «Атлетико» может назначить Луиса Энрике главным тренером. Диего Симеоне будет непросто уволить из-за неустойки в 14 млн евро. Впрочем, пишут, что боссы клуба верят в Диего и рассчитывают на борьбу за титул в Ла Лиге.

11. Компания Татьяны Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение ледового шоу в Луганске.

12. «Ливерпуль» готов дать 100 млн евро за Джуда Беллингема. Юрген Клопп и владельцы считают, что ради трансфера нужно сделать все возможное.

13. Канал «RT Россия» выпустил фильм Антона Красовского о российском спорте. В нем снялись Винер, Тарасова, Семин и Фетисов.

14. Гран-при «Формулы-1» в Бразилии может не состояться из-за беспорядков в стране.

15. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, что у него был рак кожи лица, ему потребовалось три операции. Во время лечения он продолжал играть за клуб.

16. Олимпийский чемпион по вольной борьбе и депутат Госдумы Артур Таймазов примет участие в боевых действиях на Украине.

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