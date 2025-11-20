Леонардо о Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Было сложно, но нужно было попробовать. Килиан был лучшим в мире в 18 лет»

Леонардо о Неймаре и Мбаппе в составе «ПСЖ»: было сложно.

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о периоде, когда Неймар , Лионель Месси и Килиан Мбаппе играли вместе в клубе.

«Меня там не было, когда пришли Неймар и Мбаппе. Есть первоначальные договоренности, которые очень важны.

Возможно, было сложно [с Неймаром и Мбаппе одновременно]. Но имея очень, очень хорошего 18-летнего игрока сборной Франции, который был лучшим футболистом мира на тот момент, нужно было это попробовать», – отметил Леонардо.

Леонардо ушел из «ПСЖ» из-за продления контракта с Мбаппе: «Там были условия, на которые я не был согласен. Килиан остался потому, что он парижанин, дело не в деньгах, но он хотел в «Реал»