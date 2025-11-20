  • Спортс
  • Леонардо о Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Было сложно, но нужно было попробовать. Килиан был лучшим в мире в 18 лет»
Леонардо о Мбаппе и Неймаре в «ПСЖ»: «Было сложно, но нужно было попробовать. Килиан был лучшим в мире в 18 лет»

Леонардо о Неймаре и Мбаппе в составе «ПСЖ»: было сложно.

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о периоде, когда Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе играли вместе в клубе.

«Меня там не было, когда пришли Неймар и Мбаппе. Есть первоначальные договоренности, которые очень важны.

Возможно, было сложно [с Неймаром и Мбаппе одновременно]. Но имея очень, очень хорошего 18-летнего игрока сборной Франции, который был лучшим футболистом мира на тот момент, нужно было это попробовать», – отметил Леонардо.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
