«Ливерпуль» готов дать 100 млн евро за Беллингема. Клопп и владельцы считают, что ради трансфера нужно сделать все возможное

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«Ливерпуль» готов потратить около 100 млн евро на Джуда Беллингема.

По данным Sport Bild, тренер Юрген Клопп и руководители «Ливерпуля» сошлись во мнении о том, что ради трансфера полузащитника «Боруссии» нужно приложить все возможные усилия.

Владельцы «Ливерпуля» готовы потратить на 19-летнего игрока около 100 млн евро. 

Сообщалось, что «Боруссия» потребует за хавбека 150 млн евро. На него также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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