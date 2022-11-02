«Ливерпуль» готов дать 100 млн евро за Беллингема. Клопп и владельцы считают, что ради трансфера нужно сделать все возможное
«Ливерпуль» готов потратить около 100 млн евро на Джуда Беллингема.
По данным Sport Bild, тренер Юрген Клопп и руководители «Ливерпуля» сошлись во мнении о том, что ради трансфера полузащитника «Боруссии» нужно приложить все возможные усилия.
Владельцы «Ливерпуля» готовы потратить на 19-летнего игрока около 100 млн евро.
Сообщалось, что «Боруссия» потребует за хавбека 150 млн евро. На него также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».
В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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