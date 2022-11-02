«Ливерпуль» готов дать 100 млн евро за Беллингема. Клопп и владельцы считают, что ради трансфера нужно сделать все возможное

«Ливерпуль» готов потратить около 100 млн евро на .

По данным Sport Bild, тренер и руководители «Ливерпуля» сошлись во мнении о том, что ради трансфера полузащитника нужно приложить все возможные усилия.

Владельцы готовы потратить на 19-летнего игрока около 100 млн евро.

Сообщалось, что «Боруссия» потребует за хавбека 150 млн евро. На него также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

В этом сезоне англичанин забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи в 19 играх за «Боруссию» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.