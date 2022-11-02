Единственный открытый гей-катарец о ЧМ-2022: «Неправильно проводить турнир в Катаре, имея такую ситуацию с ЛГБТ. Местные жертвы страдают от ПТСР»

Единственный открытый гей из Катара высказался о проведении чемпионата мира в этой стране.

«Многие разговоры сосредоточены на ЛГБТ-фанатах, которые приедут на чемпионат мира и уедут. Но я думаю, что больше всего пострадать могут люди из местного сообщества ЛГБТ+, потому что они могут столкнуться с любыми ответными мерами, связанными с проведением этого чемпионата мира в Катаре.

Виды преследований, которым они подвергаются, варьируются от социального отвержения до невозможности сохранить работу из-за гендерного самовыражения и трудностей в секторе здравоохранения. Но они на самом деле попадают и в гораздо более темные измерения», – сказал Нас Мохамед.

Он также заявил, что власти Катара устраивают «фальшивые свидания» для людей нетрадиционной ориентации и организовывают рейды. Люди, которые с ним связывались, заявили, что они в течение длительного периода времени находились в одиночном заключении, а после освобождения им было предписано пройти так называемую «переходную терапию».

«Все жертвы, с которыми я общался, страдают от ПТСР. Многие из них слышат звуки и видят образы, которые всплывают у них в голове с тех пор, как их пытали, и это очень мрачно.

Иметь такую ситуацию и в то же время проводить такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, публично заявляя, что фанатам-геям будут рады, и тот факт, что это единственное освещение темы прав ЛГБТ+ в Катаре, – это неправильно. Это совершенно неправильно», – сказал Мохамед.

Врач из Катара получил убежище в США в 2017 году. Мохамед живет и работает в Сан-Франциско.