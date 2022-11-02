Мбаппе побил рекорд Месси и стал самым молодым игроком, забившим 40 голов в ЛЧ

забил 40-й гол в Лиге чемпионов.

Нападающий «ПСЖ» открыл счет в игре 6-го тура группового раунда против (1:1, первый тайм).

Француз стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, достигшим отметки в 40 забитых мячей – ему удалось это в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней.

Мбаппе превзошел достижение своего одноклубника , ранее выступавшего за «Барселону». Аргентинцу отметка в 40 голов покорилась в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Месси забил свой 40-й гол в ЛЧ 1 ноября 2011 года, а Мбаппе – 2 ноября 2022-го, то есть практически ровно через 11 лет.

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