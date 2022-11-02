Анчелотти догнал Фергюсона и делит с ним рекорд Лиги чемпионов по числу побед – 102
Карло Анчелотти повторил рекорд Лиги чемпионов по числу побед среди тренеров.
В 6-м туре группового раунда ЛЧ «Реал», который возглавляет итальянец, разгромил «Селтик» (5:1).
Эта победа стала для 63-летнего специалиста 102-й в турнире. По этому показателю он догнал рекордсмена ЛЧ Алекса Фергюсона.
В статистику Анчелотти не включена техническая победа с «Миланом» над «Интером» в гостях в сезоне-2004/05. Тот матч был прерван по ходу второго тайма из-за брошенного в голкипера «россонери» Диды файера с трибуны. В результате «Интеру» было засчитано поражение.
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