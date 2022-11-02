Анчелотти догнал Фергюсона и делит с ним рекорд Лиги чемпионов по числу побед – 102

повторил рекорд Лиги чемпионов по числу побед среди тренеров.

В 6-м туре группового раунда ЛЧ , который возглавляет итальянец, разгромил (5:1).

Эта победа стала для 63-летнего специалиста 102-й в турнире. По этому показателю он догнал рекордсмена ЛЧ Алекса Фергюсона.

В статистику Анчелотти не включена техническая победа с над в гостях в сезоне-2004/05. Тот матч был прерван по ходу второго тайма из-за брошенного в голкипера «россонери» Диды файера с трибуны. В результате «Интеру» было засчитано поражение.