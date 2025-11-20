  • Спортс
  • Гусев о постоянном назначении в «Динамо»: «Все будет зависеть от результата и руководства. Решение Карпина – неприятные для всех новости»
6

Гусев о постоянном назначении в «Динамо»: «Все будет зависеть от результата и руководства. Решение Карпина – неприятные для всех новости»

Ролан Гусев о постоянной работе в «Динамо»: зависит от результата и руководства.

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, рассчитывает ли он остаться в должности на постоянной основе.

Ранее пост главного тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин. Специалист заявил о решении сосредоточиться на работе в сборной России.

– Настрой в команде хороший. Как я могу реагировать на решение Карпина? Конечно, для всех это неприятные новости. Это часть футбола. Всегда было, есть и будет: нет результата – удар принимает тренер. Всегда было так в футболе и будет.

– Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?

– Такие вопросы задаете… Все будет зависеть от нас, от результата и решения руководства, – сказал Гусев.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5139 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
