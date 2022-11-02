Владелец «Сочи» Ротенберг об отставке Гаранина: «Я никого не увольнял»

Теги премьер-лига Россия Борис Ротенберг-старший Р-Спорт Сочи Дмитрий Рубашко Вадим Гаранин Футбол

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг опроверг информацию об увольнении Вадима Гаранина.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера в отставку.

«Я никого не увольнял», – сказал Ротенберг.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко также заявил, что информация об увольнении Гаранина не соответствует действительности.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице. 

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