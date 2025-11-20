Генсек РФС Митрофанов считает, что Россия готова провести крупный футбольный турнир: «Абсолютно. Стадионы суперсовременны, более совершенного пока человечество не придумало»

Генсек РФС Митрофанов: Россия готова провести крупный футбольный турнир.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС ) Максим Митрофанов ответил на вопрос, готова ли Россия провести крупные футбольные турниры.

«Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова.

У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало. Мне кажется, что в целом государство к этому тоже готово», – сказал Митрофанов.