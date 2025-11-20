  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС Митрофанов считает, что Россия готова провести крупный футбольный турнир: «Абсолютно. Стадионы суперсовременны, более совершенного пока человечество не придумало»
24

Генсек РФС Митрофанов считает, что Россия готова провести крупный футбольный турнир: «Абсолютно. Стадионы суперсовременны, более совершенного пока человечество не придумало»

Генсек РФС Митрофанов: Россия готова провести крупный футбольный турнир.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил на вопрос, готова ли Россия провести крупные футбольные турниры.

«Я могу рассуждать только с точки зрения футбольной составляющей. Мне кажется, что Россия абсолютно к этому готова.

У нас одна из лучших футбольных инфраструктур в мире, одни из лучших стадионов. Они по-прежнему актуальны, суперсовременны, ничего более совершенного пока человечество не придумало. Мне кажется, что в целом государство к этому тоже готово», – сказал Митрофанов.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5146 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РИА Новости»
logoМаксим Митрофанов
РИА Новости
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»
19 ноября, 20:33
Генсек РФС о лимите: «Искусственные ограничения породят искусственную борьбу за определенного игрока. Время россиян на поле не уменьшается. Иностранцев у нас не более 5%, засилия нет»
19 ноября, 14:52
Генсек РФС об уходе Карпина из «Динамо»: «Полный фокус на сборной – правильное решение. Впереди новые задачи, работа требует полной вовлеченности»
17 ноября, 17:03
Главные новости
Буффон о сборной Италии: «Гаттузо – правильный тренер и лучший выбор. Нынешние игроки чувствуют себя неполноценными из-за глупых сравнений с прошлыми»
16 минут назад
Чемпионат Испании. «Барса» примет «Атлетик», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Осасуны», «Реал» сыграет с «Эльче» в воскресенье
25 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против ЦСКА, «Оренбург» и «Балтика» не забили, «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в воскресенье
27 минут назад
«Балтика» не проигрывает 6 матчей подряд в РПЛ. Команда Талалаева идет 5-й в таблице, дальше – игра со «Спартаком»
27 минут назад
«Спартак» и ЦСКА объявили составы на дерби. Акинфеев, Максименко, Кисляк, Зобнин, Мойзес, Денисов – в основе, Бонгонда и Гарсия – вне заявки красно-белых
35 минут назадФото
«Спартак» – ЦСКА. Угальде, Акинфеев, Зобнин, Кисляк играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
41 минуту назад
Слуцкий про второе место в Суперлиге Китая: «Жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Единственная цель в следующем году – чемпионство»
49 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Бернли», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
сегодня, 05:21
Зобнин о Fan ID: «Шум от болельщиков в 2016-м и сейчас – две разные истории. Люди постепенно приходят, но это не фанатский сектор, а просто обычные болельщики»
сегодня, 12:20
У Алдонина выявили тяжелое заболевание. РПЛ объявила сбор средств на лечение экс-игрока ЦСКА и сборной России
сегодня, 12:08
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Спартака» Романов перед ЦСКА: «Ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное – сплотить коллектив»
12 минут назад
«Бернли» – «Челси». 0:1 – Нету открыл счет. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
«Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» дома – 0:0. У хозяев одна победа в 8 последних матчах
27 минут назад
«Сити» интересуется 19-летним Ридом из «Фейеноорда». «Бавария» ранее начала переговоры о трансфере защитника
52 минуты назад
Глава Федерации футбола Кюрасао о товарищеском матче против России: «Не считаю это хорошей идеей в текущих обстоятельствах. Кюрасао – часть Королевства Нидерландов»
55 минут назад
Первая лига. «Урал» против «Спартака» из Костромы, «Факел» сыграет с «Уфой» в воскресенье
сегодня, 12:00Live
Массимилиано Аллегри: «Интер» – сильная команда, фаворит на скудетто, но дерби – это отдельный матч. «Милану» нужно не бояться играть, быть более сосредоточенными»
сегодня, 12:16
Лапорта о расследовании против Тебаса: «Плохая новость, отношения «Барсы» с Ла Лигой нормализуются. Не знаю, откуда берутся попытки сместить президента»
сегодня, 11:51
Колыванов о «Динамо»: «Гусев – футбольный человек. Ролан показал уверенную игру еще в прошлом сезоне. Ему хочется доказать, что он достоин быть главным»
сегодня, 11:45
Колосков о 2-м месте Слуцкого: «Это хорошо для имиджа российского футбола и тренерского цеха. Он себя проявил неплохо в ЦСКА, подтвердил квалификацию в Китае»
сегодня, 11:30Видео