Жиру набрал 4 очка по «гол+пас» в 36 лет и 33 дня. Это рекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta

стал самым возрастным игроком с 4 результативными действиями в чемпионов.

Форвард оформил дубль и отдал два голевых паса в матче с (4:0). Он сделал это в 36 лет и 33 дня.

За время сбора статистики Opta Sports (c сезона-2003/04) ни одному футболисту не удавалось в таком возрасте набрать больше двух очков по системе «гол+пас».

Подробно с показателями Жиру можно ознакомиться здесь.