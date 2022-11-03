Жиру набрал 4 очка по «гол+пас» в 36 лет и 33 дня. Это рекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta

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Оливье Жиру стал самым возрастным игроком с 4 результативными действиями в Лиге чемпионов.

Форвард оформил дубль и отдал два голевых паса в матче с «Зальцбургом» (4:0). Он сделал это в 36 лет и 33 дня.

За время сбора статистики Opta Sports (c сезона-2003/04) ни одному футболисту не удавалось в таком возрасте набрать больше двух очков по системе «гол+пас».

Подробно с показателями Жиру можно ознакомиться здесь.

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