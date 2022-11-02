Нойер во время лечения от рака продолжал играть за «Баварию». Он заклеивал пластырем небольшой участок лица
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер полностью вылечился от рака кожи лица.
В конце прошлого года он проходил курс лечения у дерматолога в Мюнхене.
Во время лечения 36-летний голкипер продолжал играть за мюнхенский клуб.
Он заклеивал пластырем небольшой участок на лице около носа, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Сегодня Нойер подтвердил, что у него был рак кожи лица. В общей сложности он перенес три операции.
Комментарии