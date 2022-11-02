Нойер во время лечения от рака продолжал играть за «Баварию». Он заклеивал пластырем небольшой участок лица

Вратарь «Баварии» полностью вылечился от рака кожи лица.

В конце прошлого года он проходил курс лечения у дерматолога в Мюнхене.

Во время лечения 36-летний голкипер продолжал играть за мюнхенский клуб.

Он заклеивал пластырем небольшой участок на лице около носа, сообщает твиттер Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Сегодня Нойер подтвердил, что у него был рак кожи лица. В общей сложности он перенес три операции.