Рублев и Оже-Альяссим стали последними участниками итогового турнира ATP

и стали последними участниками итогового турнира в Турине. Это произошло после того, как и вылетели во втором круге «Мастерса» в Париже.

Таким образом, на итоговом сыграют:

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Рублев;

Оже-Альяссим.

Рублев попал на итоговый третий раз подряд, Оже-Альяссим – впервые в карьере.