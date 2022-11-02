Рублев и Оже-Альяссим стали последними участниками итогового турнира ATP

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Андрей Рублев и Феликс Оже-Альяссим стали последними участниками итогового турнира ATP в Турине. Это произошло после того, как Тэйлор Фриц и Хуберт Хуркач вылетели во втором круге «Мастерса» в Париже.

Таким образом, на итоговом сыграют:

Рублев попал на итоговый третий раз подряд, Оже-Альяссим – впервые в карьере.

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