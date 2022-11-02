СКА выиграл 24 из 26 матчей в сезоне КХЛ. Следующая игра – с «Металлургом»

СКА победил в 24 матчах из 26 в текущем сезоне Фонбет чемпионата .

Команда под руководством обыграла (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде.

Таким образом, победная серия питерского клуба продлилась до восьми игр подряд.

СКА в этом сезоне уступил лишь дважды – московскому «Динамо» (1:2 Б) и «Локомотиву» (1:3). На данный момент команда занимает первое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе 49 баллов.

Следующий матч предстоит провести против .