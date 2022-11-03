«Милан» вышел в плей-офф ЛЧ со 2-го места в группе, «Челси» – с 1-го. «Зальцбург» сыграет в ЛЕ

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«Милан» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Зальцбург» (4:0).

После победы в 6-м туре группового этапа команда Стефано Пиоли пробилась в 1/8 финала со второго места в группе E (10 очков).

Выиграл группу с 13 очками «Челси», который обеспечил себе путевку в плей-офф еще на прошлой неделе.

«Зальцбург» (6 баллов) сыграет в стыках Лиги Европы, финишировав третьим в группе, последнее место заняло загребское «Динамо» (4 очка).

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