Хавьер Тебас: «Месси не хватает мировому футболу – теперь за ним следят меньше, чем в «Барсе». Что такое Лига 1? Не знаю, кто смотрит матч «ПСЖ» и «Нанта»

Глава Ла Лиги считает, что за Лео Месси в «ПСЖ» следят меньше, чем в «Барселоне».

«Думаю, Месси не хватает не только Ла Лиге, но и мировому футболу, потому что... Что такое французский чемпионат, верно? Мне кажется, то, как он играет за «ПСЖ», не имеет значения. Там за ним следят меньше, чем во времена, когда он играл за «Барселону».

Так что футболу не хватает . Мы надеемся, что он отлично выступит на чемпионате мира, потому что там мы снова получим возможность увидеть его игру.

Я не знаю людей, которые смотрят матч «ПСЖ» против «Нанта». Я не знаю таких. В «Барсе» же он привлекал куда больше внимания», – сказал .

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»