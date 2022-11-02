Месси не хочет уходить из «ПСЖ» без крупного трофея. Он участвует в решениях Гальтье – тренера впечатляют тактические идеи Лео

не хочет уходить из «ПСЖ», не выиграв крупный трофей.

Как пишет L’Équipe, аргентинец часто говорит внутри команды о желании взять крупный трофей с «ПСЖ». Месси не хочет покидать клуб, пока этого не произойдет.

Лионель сильно вовлечен в жизнь команды. Он постоянно общается с – тренера «ПСЖ» впечатляет интерес Месси к тактике. Идеи, высказываемые форвардом в ходе индивидуальных бесед, впечатляют 56-летнего специалиста.

Таким образом, Лео участвует в решениях, принимаемых тренерским штабом «ПСЖ».

Отмечается, что Месси обладает большим авторитетом в «ПСЖ». Он редко высказывается перед всей командой, но делится опытом с партнерами по команде в ходе индивидуальных бесед.

У Луиша Кампуша, советника «ПСЖ» по спортивным вопросам, тоже сложилось высокое мнение о Месси. Он хочет договориться с Лео о продлении контракта до ЧМ-2022.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 17 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Месси блистает в «ПСЖ»: продвигает, обостряет, забивает. Больше никто не думает, что он топ только в «Барсе»