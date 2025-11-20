Гладышев о тренерах «Динамо»: «При Личке у меня хотя бы полсезона получалось. Карпин тоже дал многое. Буду хорошо выступать, и он позовет в сборную, надеюсь»

Ярослав Гладышев: при Личке у меня хотя бы полсезона получалось в «Динамо».

Форвард «Динамо» Ярослав Гладышев считает, что при бывшем главном тренере клуба Марцеле Личке ему предоставлялось больше шансов.

Возглавляющий сборную России Валерий Карпин в понедельник объявил об уходе c поста главного тренера бело‑голубых.

– Как Карпин попрощался с командой?

– Да ничего, в зале для теорий. Он собрал нас и сказал напутствия для продолжения сезона.

– Что он вам дал как тренер?

– Многое. Дисциплину, работоспособность как на поле, так и вне поля. Сто процентов.

– С кем больше нравилось работать – с Личкой или Карпиным?

– И с тем, и с тем. И тот, и другой дали мне многое. Надеюсь, буду хорошо выступать, и Карпин позовет меня в сборную.

– Хотел бы возвращения Марцела в команду?

– Не мне судить, но при нем у меня хотя бы полсезона получалось, – сказал Гладышев.