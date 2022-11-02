Миодраг Божович: «Я легенда российского футбола – лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал. Я отлично работал, а меня называют физруком – что за #####?»

грубо высказался о и назвал себя легендой российского футбола.

«Вы все время бегаете за этими немцами и итальянцами. Я этого лысого гондона Спаллетти с «Ростовом» обыгрывал и с другими командами. Запомните: я легенда российского футбола. Но меня все убили в России, потому что я серб, маленькая фигура. А вы продолжаете звать итальянцев, немцев – они все гондоны. Знаете, кто сейчас поддерживает Россию? Я, брат! Сербы и черногорцы – за Россию! А эти гондоны итальянцы и немцы – никакие, ни за кого! Они никто.

Почему вы считаете, что вас Европа любит? Они вас никогда не любили. Я провел отличную работу в России, а меня называют физруком – что за ##### (ерунда)?

Я занял с четвертое место в чемпионате. Вы хоть понимаете, что это? Я этого достиг, когда судили Сухина и Егоров, которые уничтожали меня и мои команды.

Я с выиграл Кубок России, через год вышел в финал с . Я единственный иностранный тренер в России, который выводил команду в финал Кубка страны два года подряд», – сказал Божович.