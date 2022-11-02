Симеоне не уволят из «Атлетико». Руководство верит, что клуб поборется за чемпионство в Ла Лиге

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Руководство «Атлетико» не собирается увольнять главного тренера Диего Симеоне.

Боссы клубы поддерживают 52-летнего аргентинца, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов и вылет из еврокубков.

Как отмечает Cope, никаких резких изменений на тренерском посту в «Атлетико» не будет.

Руководство в кулуарах считает, что «это первый за 10 лет провал» клуба, и верит, что «Атлетико» поборется за чемпионство в Ла Лиге.

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