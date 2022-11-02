Симеоне не уволят из «Атлетико». Руководство верит, что клуб поборется за чемпионство в Ла Лиге

Руководство не собирается увольнять главного тренера .

Боссы клубы поддерживают 52-летнего аргентинца, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов и вылет из еврокубков.

Как отмечает Cope, никаких резких изменений на тренерском посту в «Атлетико» не будет.

Руководство в кулуарах считает, что «это первый за 10 лет провал» клуба, и верит, что «Атлетико» поборется за чемпионство в Ла Лиге.

Крах «Атлетико»: 4-е место в группе, впервые в эпоху Симеоне без евровесны