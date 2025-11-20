Литвинов о «Спартаке» без Станковича: «Ничего не поменялось. Кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много»
Руслан Литвинов о «Спартаке» без Станковича: пока ничего не поменялось.
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что в работе команды ничего не изменилось после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера.
Красно-белые 11 ноября объявили о расторжении контракта с сербским специалистом по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
«Ребята попрощались, нам же не удалось. Думаю, напишем ему слова благодарности. Отрезок с любым тренером важен для развития.
Если говорить в общем, ничего не поменялось. Есть маленькие изменения, доработки, но кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много», – заявил Литвинов после тренировки команды.
«Спартак» 22 ноября примет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5133 голоса
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости