Литвинов о «Спартаке» без Станковича: «Ничего не поменялось. Кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много»

Руслан Литвинов о «Спартаке» без Станковича: пока ничего не поменялось.

Полузащитник «Спартака » Руслан Литвинов заявил, что в работе команды ничего не изменилось после ухода Деяна Станковича с поста главного тренера.

Красно-белые 11 ноября объявили о расторжении контракта с сербским специалистом по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов .

«Ребята попрощались, нам же не удалось. Думаю, напишем ему слова благодарности. Отрезок с любым тренером важен для развития.

Если говорить в общем, ничего не поменялось. Есть маленькие изменения, доработки, но кардинальных изменений точно не будет, времени до дерби не так много», – заявил Литвинов после тренировки команды.

«Спартак» 22 ноября примет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России.