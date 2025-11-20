Тибо Куртуа: «У Роналду побольше менталитета победителя, чем у Мбаппе. Но Килиан – лидер, в этом году он ведет «Реал» за собой»

Тибо Куртуа: у Роналду больше менталитета победителя, чем у Мбаппе.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа сравнил форварда «Мадрида » Килиан Мбаппе с нападающим «Аль-Насра » Криштиану Роналду в плане лидерства.

– Мбаппе и Криштиану – кто лучше как лидер и чем они отличаются?

– Я не играл с Криштиану, потому что в то лето, как я пришел в «Реал», он перешел в «Ювентус». Думаю, это два разных игрока, но у Криштиану все же чуть больше менталитета победителя, чем у Килиана.

Но в этом году Килиан лучше проявил этот менталитет. Он переключил передачу и по-настоящему ведет команду за собой. Видно, что он лидер, и с каждым матчем это будет становиться все более очевидным, – сказал Куртуа.