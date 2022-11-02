«Сочи» уволил Гаранина. Клуб идет 9-м после первого круга РПЛ («Чемпионат»)

Теги Александр Точилин премьер-лига Россия отставки Чемпионат.com Сочи Вадим Гаранин Футбол

Вадим Гаранин покидает «Сочи».

По информации «Чемпионата», старший тренер «Сочи» уволен со своего поста. Это решение приняло руководство клуба.

Гаранин пришел в «Сочи» из «Енисея» перед стартом этого сезона после ухода Владимира Федотова в ЦСКА. После 15 проведенных туров Мир РПЛ южане набрали 21 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице. 

Напомним, должность главного тренера «Сочи» занимает Александр Точилин. У Гаранина нет необходимой лицензии. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные