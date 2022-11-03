🦅 «Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)

«Бенфика» выиграла группу Лиги чемпионов с «ПСЖ», и .

Португальская команда в 6-м туре группового раунда разгромила клуб из Хайфы (6:1).

и набрали по 14 очков и имеют одинаковую разницу мячей – 16:7.

«Орлы» выиграли группу благодаря тому, что больше забили на выезде – 9 против 6.

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