🦅 «Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)

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«Бенфика» выиграла группу Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби».

Португальская команда в 6-м туре группового раунда разгромила клуб из Хайфы (6:1).

«Бенфика» и «ПСЖ» набрали по 14 очков и имеют одинаковую разницу мячей – 16:7.

«Орлы» выиграли группу благодаря тому, что больше забили на выезде – 9 против 6.

Маккаби Хайфа Израиль – Бенфика Португалия 1:6 (1:1, 0:5)
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Гонсалу Рамуш, 1:1 – 26, пенальти Шери, 1:2 – 59 Муса, 1:3 – 69 Гримальдо, 1:4 – 73 Рафа Силва, 1:5 – 88 Энрике Араужу, 1:6 – 90 Жоау Мариу.
Маккаби ХайфаКоэн, Голдберг, Сек, Корню (Менахем, 85), Лави, Абу-Фани, Аль-Фаз (Арад, 77), Меир (Ацили, 63), Шери, Давид (Тшибота, 63), Пьерро (Рукавица, 77).
БенфикаВлаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Энрике Араужу, 82), Эурснес (Шикинью, 32), Флорентину, Нерес (Диогу Гонсалвеш, 82), Гонсалу Рамуш (Муса, 32).
Предупреждения:
Нерес (45), Абу-Фани (85), Менахем (89), Ацили (90).

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