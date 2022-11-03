🦅 «Бенфика» выиграла группу с «ПСЖ» и «Юве». «Орлы» опередили парижан по выездным голам, разгромив «Маккаби» (6:1)
«Бенфика» выиграла группу Лиги чемпионов с «ПСЖ», «Ювентусом» и «Маккаби».
Португальская команда в 6-м туре группового раунда разгромила клуб из Хайфы (6:1).
«Бенфика» и «ПСЖ» набрали по 14 очков и имеют одинаковую разницу мячей – 16:7.
«Орлы» выиграли группу благодаря тому, что больше забили на выезде – 9 против 6.
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Самми Офер»
- Голы:
- 0:1 – 20 Гонсалу Рамуш, 1:1 – 26, пенальти Шери, 1:2 – 59 Муса, 1:3 – 69 Гримальдо, 1:4 – 73 Рафа Силва, 1:5 – 88 Энрике Араужу, 1:6 – 90 Жоау Мариу.
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Маккаби Хайфа –
Коэн, Голдберг, Сек, Корню (Менахем, 85), Лави, Абу-Фани, Аль-Фаз (Арад, 77), Меир (Ацили, 63), Шери, Давид (Тшибота, 63), Пьерро (Рукавица, 77).
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Бенфика –
Влаходимос, Ба, Отаменди, Антониу Силва (Вериссимо, 88), Гримальдо, Жоау Мариу, Рафа Силва (Энрике Араужу, 82), Эурснес (Шикинью, 32), Флорентину, Нерес (Диогу Гонсалвеш, 82), Гонсалу Рамуш (Муса, 32).
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