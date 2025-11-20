Адвокат Сафонова подтвердил, что бывшая жена Матвея требует 6 млн рублей: «Не согласны с суммами, потому что они не соразмерны проведенной работе»
Матвей Сафонов не согласен с требованиями бывшей жены на сумму 6 млн рублей.
Адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрей Крючков подтвердил, что бывшая жена футболиста Анастасия требует от Матвея около 6 млн рублей.
Ранее стало известно, что Анастасия хочет получить от Сафонова около 6 млн рублей за судебные издержки, а в расходы включены обеды адвоката и заправка его автомобиля.
«Эта информация соответствует действительности. Заявления еще не рассмотрены, поскольку представители Анастасии тянут время, не предоставляя в полном объеме документы по расходам.
Естественно, мы свою позицию уже высказали и не согласны с предъявленными суммами, потому что они не соразмерны той работе, которой проведена», – заявил Крючков.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
