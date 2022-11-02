Канал «RT Россия» выпустил фильм о российском спорте. В нем снялись Винер, Тарасова, Семин и Фетисов

Теги Юрий Семин Вячеслав Фетисов Татьяна Тарасова телевидение Ирина Винер Гимнастика

Канал «RT Россия» выпустил фильм о российском спорте, автором которого выступил Антон Красовский.

«Художественная гимнастика, хоккей, фигурное катание — мы привыкли быть первыми. ХХI век подарил российскому спорту новую жизнь: Олимпиада в Сочи, чемпионат мира по футболу, мировые рекорды, новое поколение спортсменов, развитие спортивной инфраструктуры.

Новый выпуск проекта «Россия: XXI век» посвящен спорту. Ирина Винер, Татьяна Тарасова, Вячеслав Фетисов, Юрий Семин расскажут, как менялся российский спорт на протяжении последних 20 лет. 

«Россия: XXI век» — это проект, который рассказывает о самых значимых изменениях в нашей стране за последние два десятилетия», – говорится в описании к фильму. 

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