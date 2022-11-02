Месси учит французский и говорит на нем с детьми. Лео стал больше общаться с партнерами на тренировках «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси успешно продолжает адаптацию к и Франции.

По сведениям L’Equipe, аргентинец стал более открытым в общении с партнерами и делится с ними своим мнением по различным вопросам во время тренировок.

Также у 35-летнего футболиста заметен прогресс в изучении французского, он даже разговаривает на этом языке со своими детьми.

Руководство клуба впечатлила готовность семикратного обладателя «Золотого мяча» признать проблемы, с которыми он столкнулся в ходе первого сезона, и нежелание уходить из команды.

Как сообщалось ранее, советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет договориться с Месси о продлении контракта в ближайшее время.

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