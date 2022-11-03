Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка – 7 ноября

Стали известны все команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые места в своих группах заняли «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), (Англия), (Испания), «Манчестер Сити» (Англия) и «Бенфика» (Португалия).

Вторыми стали (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Пари Сен-Жермен» (Франция).

В Лигу Европы вылетели «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), (Испания), «Спортинг» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.