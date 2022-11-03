Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка – 7 ноября

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Байер Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Интер Милан Челси Ливерпуль Чемпионат Украины по футболу Шахтер высшая лига Португалия Порту Бенфика Спортинг высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Севилья лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Брюгге высшая лига Бельгия высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Наполи Тоттенхэм Ред Булл Зальцбург РБ Лейпциг Футбол

Стали известны все команды, прошедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые места в своих группах заняли «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал Мадрид» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия) и «Бенфика» (Португалия).

Вторыми стали «Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Милан» (Италия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия) и «Пари Сен-Жермен» (Франция).

В Лигу Европы вылетели «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Италия).

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные