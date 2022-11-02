Депутаты Терюшков и Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями

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Депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями.

Законопроект содержит предложение признать утратившей силу статью 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Указанная статья говорит о том, что общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги вправе признавать иностранный арбитраж и применять его санкции к спортсменам, не исполняющим решения суда. 

«Проект призван устранить примат международных третейских судов и выносимых ими решений над решениями судов судебной системы Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Проблема взаимодействия с международными глобальными организациями в связи с проводимой специальной военной операцией – проблема геополитического характера, шире – проблема суверенитета России. <...>

Основные международные спортивные институты последовательно на протяжении последних 8 лет реализовывали политику по устранению России как спортивной державы, российских спортсменов из мирового олимпийского движения и мирового спорта. <...>

Главным международным арбитражным учреждением в сфере спорта является Международный спортивный арбитражный суд – CAS, инстанция, учрежденная и финансируемая МОК, а также международными организациями <...>

Олимпийским комитетом России и большинством общероссийских спортивных федераций решения CAS признаются как окончательные.

Таким образом, после соответствующих решений СAS последние годы олимпийские сборные страны и спортсмены из России были лишены права выступать под флагом и гербом России и использовать ее гимн», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Законопроект доступен в электронной базе Госдумы. 

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