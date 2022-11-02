Депутаты Терюшков и Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями
Депутаты Госдумы РФ Роман Терюшков и Эдуард Исаков внесли законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями.
Законопроект содержит предложение признать утратившей силу статью 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Указанная статья говорит о том, что общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги вправе признавать иностранный арбитраж и применять его санкции к спортсменам, не исполняющим решения суда.
«Проект призван устранить примат международных третейских судов и выносимых ими решений над решениями судов судебной системы Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.
Проблема взаимодействия с международными глобальными организациями в связи с проводимой специальной военной операцией – проблема геополитического характера, шире – проблема суверенитета России. <...>
Основные международные спортивные институты последовательно на протяжении последних 8 лет реализовывали политику по устранению России как спортивной державы, российских спортсменов из мирового олимпийского движения и мирового спорта. <...>
Главным международным арбитражным учреждением в сфере спорта является Международный спортивный арбитражный суд – CAS, инстанция, учрежденная и финансируемая МОК, а также международными организациями <...>
Олимпийским комитетом России и большинством общероссийских спортивных федераций решения CAS признаются как окончательные.
Таким образом, после соответствующих решений СAS последние годы олимпийские сборные страны и спортсмены из России были лишены права выступать под флагом и гербом России и использовать ее гимн», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроект доступен в электронной базе Госдумы.
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