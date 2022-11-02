Олимпийский чемпион и депутат Госдумы Артур Таймазов примет участие в боевых действиях на Украине

Олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе, депутат Госдумы Артур Таймазов примет участие в боевых действиях на Украине.

Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

«Посчастливилось встретить на донбасской передовой трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, известного осетинского спортсмена и ныне депутата Госдумы – Артура Таймазова.

Источники из окружения легенды сообщили, что Артур присматривался к местным, донецким, подразделениям с целью определиться, за какое из них он отправится воевать», – написал Пегов.

Позже Таймазов подтвердил, что собирается участвовать в боевых действиях.

«Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдемся.

Раз уж заслуженных медалей меня в свое время лишили, буду в реальности доказывать какие приемы бывают в борьбе!» – написал спортсмен в своем телеграм-канале.

Таймазов был лишен золотых медалей Игр 2008 и 2012 года из-за допинга. Борец выступал за сборную Узбекистана.

Алексей Андронов: «Что делает в комитете Госдумы по спорту Таймазов, дважды лишенный золота Олимпиад за допинг? Вы там совсем ухой питаетесь?»