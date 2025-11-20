  • Спортс
Игорь Калинин: «В Греции как будто никто не работает, в воскресенье все закрыто. Никто не спешит, как в Москве. Ездят со скоростью 30 км/ч, сигналишь – местным все равно»

Игорь Калинин: в Греции как будто никто не работает.

Защитник «Пансерраикоса» Игорь Калинин рассказал об образе жизни греков.

– В чем разница между Россией и Грецией?

– Она не кардинальная. Преимущественно греки – христиане. Они похожи на нас по менталитету. Но образ жизни, конечно, у них интересный, ха-ха!

– Много отдыхают?

– Шутим: в Греции как будто никто не работает, ха-ха! Если в субботу можно найти работающие магазины, то в воскресенье вообще все закрыто. Супермаркеты, аптеки – вообще все! Может быть, открыты только маленькие ларьки с фруктами.

– А в будние?

– Например, греческие банки работают до 14 часов. Дальше немного спят, работают до 17 и заканчивают день. Никто не спешит, как в Москве. По улицам ездят со средней скоростью 30 километров в час. Можешь по приколу сигналить – местным все равно. О штрафах не узнавал – не нарушаю, – сказал бывший защитник «Факела» и «Ростова».

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
