Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ
Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру октября в Мир РПЛ.
В список кандидатов вошли:
Сергей Семак («Зенит») – 13 очков в 5 матчах, 1-е место;
Гильермо Абаскаль («Спартак») – 13 очков в 5 матчах, 2-е место;
Сергей Ташуев («Ахмат») – 9 очков в 5 матчах, 7-е место;
Марцел Личка («Оренбург») – 10 очков в 5 матчах, 8-е место;
Виктор Гончаренко («Урал») – 13 очков в 5 матчах, 10-е место.
Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
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