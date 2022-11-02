Семак, Абаскаль, Гончаренко, Личка и Ташуев претендуют на приз лучшему тренеру октября в РПЛ

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Урал Сергей Ташуев Виктор Гончаренко Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль Футбол

Стало известно, кто претендует на приз Winline лучшему тренеру октября в Мир РПЛ.

В список кандидатов вошли:

Сергей Семак («Зенит») – 13 очков в 5 матчах, 1-е место;

Гильермо Абаскаль («Спартак») – 13 очков в 5 матчах, 2-е место;

Сергей Ташуев («Ахмат») – 9 очков в 5 матчах, 7-е место;

Марцел Личка («Оренбург») – 10 очков в 5 матчах, 8-е место;

Виктор Гончаренко («Урал») – 13 очков в 5 матчах, 10-е место.

Лучший тренер месяца будет выбран по итогам трех голосований – среди экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим тренером октября станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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