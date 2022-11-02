«Атлетико» может назначить Луиса Энрике. Симеоне будет непросто уволить из-за неустойки 14 млн евро

может покинуть «Атлетико».

Будущее тренера в мадридском клубе не определено, сообщает La Razon со ссылкой на El Chiringuito. Руководство «Атлетико» уже связалось с окружением , чтобы обсудить возможное назначение тренера.

Энрике покинет пост главного тренера сборной после ЧМ-2022. Считается, что он согласится возглавить , если ему разрешат провести чистку состава.

Контракт Симеоне с мадридцами рассчитан до 2024 года. Трудности с его увольнением могут возникнуть из-за высокой неустойки – около 14 миллионов евро. Клуб может попытаться договориться с тренером о снижении этой суммы, но сделать это будет непросто.

Вчера «Атлетико» вылетел из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов с «Порту», «Брюгге» и «Байером». В Ла Лиге клуб занимает 3-е место, на его счету 23 очка после 12 матчей.