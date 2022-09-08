«Челси» уволил Тухеля, Хвича и «Наполи» разнесли «Ливерпуль», рекордный хет-трик Левандовского, сборная назвала состав и сыграет с Киргизией, Рублев вылетел с US Open и другие новости

1. Лига чемпионов, продолжай! «Наполи» в шикарном матче разнес «Ливерпуль» – 4:1. У Хвичи очередное результативное действие за итальянский клуб. Так много «красные» при Клоппе в ЛЧ пропускали лишь однажды. Юрген не смог сразу разобраться, как вообще так вышло, но отставки не боится.

«Барселона» стартовала с крупной победы над «Викторией», отгрузив ей пять на «Камп Ноу». Три гола забил Роберт Левандовски, ставший первым игроком в ЛЧ с хет-триками за три клуба.

«Бавария» разобралась с «Интером», продлив рекордную серию побед в 1-м туре, гол Гризманна на 11-й добавленной минуте принес «Атлетико» победу над «Порту». Все результаты дня – здесь.

2. После поражения в Загребе «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера. Причем отставка не связана с результатами команды, а одной из причин послужил категорический отказ немца приглашать Роналду, который, по его мнению, «уничтожил бы командный дух в раздевалке». Новым тренером «Челси», скорее всего, станет Грэм Поттер из «Брайтона».

3. Сборная России огласила состав на ближайшие матчи – в числе вызванных Захарян, Чалов и Соболев. 24 сентября команда Карпина сыграет с Киргизией, а в ноябре – с Ираном. Плюс ожидается еще один секретный соперник.

4. Андрей Рублев проиграл Фрэнсису Тиафу в 1/4 финала US Open – у него теперь 6 поражений в 6 четвертьфиналах на «Больших шлемах».

Арина Соболенко прошла Каролину Плишкову и второй год подряд пробилась в полуфинал турнира.

5. ЧМ по волейболу. Италия в 1/4 финала обыграла Францию, Словения победила Украину.

6. Евробаскет-2022. 47 очков Дончича помогли Словении справиться с Францией.

7. В КХЛ «Авангард», уступив СКА, впервые проиграл 3 стартовых матча сезона, дубль Хмелевски принес «Салавату» первую победу, московское «Динамо» нанесло «Сочи» третье поражение подряд. Все результаты дня – здесь.

8. СБР отправит письмо в IBU по поводу отстранения россиян: «Страдают именно спортсмены, хотя они никоим образом не связаны с происходящим в мире».

9. Карасев обслужит матч «Ростов» – «Спартак», Иванов будет судить игру ЦСКА – «Краснодар».

10. Трансферный рекорд в женском футболе – «Барселона» за 400 тысяч евро купила хавбека Уолш у «Ман Сити».

11. «Зенит» – 2-й клуб мира по популярности в TikTok в августе – 151 млн просмотров. Только у «Барсы» больше.

12. Неизвестный пытался поджечь спорткомплекс «Хрустальный» в Москве. Там занимается группа Тутберидзе.

13. Доменико Тедеско уволен из «Лейпцига» после 1:4 от «Шахтера» в ЛЧ. В Бундеслиге команда идет на 11-м месте.

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