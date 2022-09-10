WADA завершило аудиторскую проверку деятельности РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство ( ) завершило аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Аудит завершен», – заявил представитель пресс-службы WADA.

Сентябрьская аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Восстановление РУСАДА в своих правах может состояться во второй половине декабря с окончанием двухлетних санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом (CAS) в конце 2020 года.