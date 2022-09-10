13-летняя ученица Плющенко Софья Шифрина будет выступать за Израиль («Р-Спорт»)

Российская фигуристка Софья Шифрина переходит в сборную Израиля.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Шифриной 13 лет, она тренируется в академии Евгения Плющенко. Ранее работала под руководством Светланы Пановой.

На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/21 Шифрина заняла 11-е место.

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