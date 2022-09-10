Эдин Джеко: «Я против матча Боснии и Герцеговины с Россией. Я всегда выступал только за мир»

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выступил против игры с Россией.
«Я против матча с Россией! Я всегда выступал только за мир.
Футбольный союз знает мое мнение. К сожалению, не я принимаю решения о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция, которая не включает в себя участие в этой игре», – цитирует форварда «Интера» Klix.
Напомним, встреча России и Боснии в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября. Ее проведение подтвердил футбольный союз страны.
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