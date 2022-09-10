Евробаскет-2022. Плей-офф. 1/8 финала. Турция – Франция, Испания сыграет с Литвой и другие матчи

Сегодня состоятся первые четыре матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022.
Турция встретится с Францией, Словения – с Бельгией.
Германия сыграет Черногорией, Испания сойдется Литвой.
Плей-офф
1/8 финала
- Дата проведения
- 10 сентября, 13.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.45, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 21.45, «Мерседес-Бенц Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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