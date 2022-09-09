Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Сочи», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в субботу

9-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Сочи» – «Динамо».
В субботу ЦСКА примет «Краснодар».
В воскресенье «Локомотив» сыграет на выезде с «Факелом», «Зенит» встретится дома с «Оренбургом», «Спартаку» будет противостоять «Ростов».
9-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.00, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 10 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.45, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.45, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.