Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Сочи», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в субботу

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9-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Сочи»«Динамо».

В субботу ЦСКА примет «Краснодар».

В воскресенье «Локомотив» сыграет на выезде с «Факелом», «Зенит» встретится дома с «Оренбургом», «Спартаку» будет противостоять «Ростов».

Чемпионат России

9-й тур

Сочи – Динамо
Дата проведения
9 сентября, 20.00, «Олимпийский стадион Фишт»
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Химки – Крылья Советов
Дата проведения
10 сентября, 15.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Краснодар
Дата проведения
10 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Пари НН
Дата проведения
10 сентября, 19.45, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Торпедо
Дата проведения
11 сентября, 13.00, «Екатеринбург-Арена»
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Факел – Локомотив
Дата проведения
11 сентября, 15.00, «Центральный стадион профсоюзов»
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Зенит – Оренбург
Дата проведения
11 сентября, 17.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
11 сентября, 19.45, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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