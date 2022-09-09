Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Сочи», ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в субботу

9-й тур Мир РПЛ стартует в пятницу матчем «Сочи» – «Динамо».

В субботу примет .

В воскресенье сыграет на выезде с «Факелом», встретится дома с «Оренбургом», будет противостоять «Ростов».

Чемпионат России

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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