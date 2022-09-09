Поттер возглавил «Челси», «МЮ» с Роналду в старте проиграл, Мевля перешел в «Спартак», МОК продлил отстранение России, матчи АПЛ могут перенести из-за смерти Елизаветы II и другие новости

1. Тренер «Брайтон» Грэм Поттер возглавил «Челси». Контракт с ним подписан на 5 лет. Лондонцы заплатят 21 млн фунтов за Поттера и его штаб «Брайтону». Сам специалист получит 60 млн фунтов по контракту с «Челси» и будет участвовать в поиске спортивного директора.

2. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Сосьедаду» (0:1) в Лиге Европы, пропустив с пенальти на 59-й. Роналду, Магуайр и Каземиро вышли в старте. Таким образом, у «МЮ прервалась 4-матчевая победная серия, а у Криштиану нет результативных действий в 7 матчах сезона за «Юнайтед».

В других матчах ЛЕ «Арсенал» обыграл «Цюрих» (2:1), «Ференцварош» Черчесова одолел «Трабзонспор» (3:2), а «Монако» Головина одолел «Црвену Звезду» (1:0) благодаря заработанному Александром пенальти. Все результаты – тут.

3. Бывший защитник «Зенита» Миха Мевля перешел в «Спартак». Он подписал контракт по схеме «1+1».

4. Ига Швентек победила Арину Соболенко в полуфинале US Open, отыграв сет и брейк в решающей партии, Онс Жабер прошла Каролин Гарсия.

5. Международный олимпийский комитет оставил в силе санкции по отстранению российских спортсменов. МОК объяснил это тем, что «правительства стран вмешивались в работу федераций», так что чиновники «приняли защитные меры» и вынуждены были «рекомендовать неучастие россиян из-за национальности»

6. В УЕФА еще не решили, допустят ли Россию до отбора на Евро-2024. Жеребьевка группового этапа отбора состоится 9 октября.

7. КХЛ. «Ак Барс» победил «Адмирал», «Металлург» уступил «Амуру», «Автомобилист» проиграл «Торпедо».

8. АПЛ может перенести ближайшие матчи из-за смерти Елизаветы II. Вероятность этого довольно высока.

9. Трансферы. «Локомотив» приобрел бразильского вингера Педриньо. «Краснодар» купил опорника Ленини за 1 млн евро у португальского «Шавеша». «Динамо» подписало хавбека сборной Камеруна Нгамале из «Янг Бойз».

10. Российские фигуристы подали 19 заявок на переход в другие сборные, семь их них рассмотрят в декабре.

11. Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признан игроком недели в Лиге чемпионов. Он сделал хет-трик в матче с «Викторией».

12. Марко Розе возглавил «Лейпциг», который ранее уволил Доменико Тедеско. Он тренировал «Дортмунд», «Гладбах» и «Зальцбург».

13. Чемпионат мира по волейболу-2022. 1/4 финала. США уступили Польше на тай-брейке, Бразилия обыграла Аргентину.

13. Опубликован бюджет Союза биатлонистов России на сезон-2022/23: доходная часть составит 370 млн рублей, 200 млн рассчитывают получить от спонсоров.

14. Определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2022. Матчи на вылет начнутся 10 сентября.

15. Фанаты «Марселя» сорвали ЛГБТ-флаг болельщиков «Тоттенхэма». Объединение «Гордые лилейно-белые» хочет, чтобы УЕФА принял меры.

16. Фанат «Фламенго» поцеловал журналистку ESPN в щеку во время эфира. Это сочли домогательством – мужчину задержали вместе с сыном, клуб и телеканал осудили болельщика.

Цитаты дня.

Яна Рудковская: «Фигурное катание давно обошло российский футбол по рейтингам – уже как года два. Оно собирает больше зрителей»

«Ван Дейка нахваливали как одного из величайших защитников в истории АПЛ – чушь собачья. У него колоссальный спад, а Терри и Фердинанд побеждали многие годы». Канди о Вирджиле

Линекер о смерти Елизаветы II: «Ужасно грустный день. По-настоящему удивительная женщина, служившая своей стране с достоинством, верностью и изяществом»

Черданцев о каминг-ауте Касаткиной: «На какую реакцию ты рассчитываешь? Аплодисменты стоя? Понятно, что ты вызовешь полемику, мягко говоря. Надо 127 раз отмерить, прежде чем публично что-то делать»

Семак недоволен календарем Кубка: «Хотелось бы равных условий для всех. Не понимаю этого – можно сдвинуть матчи»