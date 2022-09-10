«Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes, «Барса» – 2-я, «МЮ» – 3-й. Общий рейтинг возглавил «Даллас» из НФЛ, «Голден Стэйт» из НБА – 8-й

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«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом мира.

Forbes составил рейтинг самых дорогих спортивных команд мира. Первое место среди футбольных клубов занял «Реал», который оценили в 5,1 млрд долларов. В общем рейтинге «Мадрид» занял 13-е место.

Второе место среди футбольных клубов заняла «Барселона» (5 млрд, 15-е общее место). 3-е место среди футбольных команд занял «Манчестер Юнайтед» (4,6 млрд долларов, 19-е общее место).

Также в рейтинг попали «Ливерпуль» (4,45 млрд долларов, 22-е место), «Бавария» (4,28 млрд, 23-е), «Манчестер Сити» (4,25 млрд, 24-е), «ПСЖ» (3,2 млрд, 48-е) и «Челси» (3,1 млрд, 50-е место).

Самой дорогой спортивной командой в мире по версии Forbes стал «Даллас» из НФЛ – 8 млрд долларов. 2-е и 3-е места также заняли команды из американского футбола – «Нью-Ингленд Пэтриотс» (6,4 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» (6,2 млрд) соответственно.

4-е место заняли бейсбольные «Янкис» (6 млрд), 8-е – баскетбольный «Голден Стэйт» (5,6 млрд).

Полностью рейтинг можно изучить здесь.

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