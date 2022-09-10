Кокорин сыграл 90 минут за 2 первых матча в «Арисе». В «Фиорентине» у него было 216 минут за полтора года

Нападающий «Ариса» принял участие в матче против .

Команда из Лимасола одержала гостевую победу со счетом 1:0. Российский футболист вышел на поле после перерыва и не отличился результативными действиями.

Это второй матч Кокорина в составе . В игре против «Олимпиакоса» (5:0) из Никосии форвард также вышел на замену в начале второго тайма и сделал результативную передачу. Таким образом, суммарно Кокорин провел на поле 90 минут.

Кокорин перешел в кипрский клуб на правах аренды из «Фиорентины» этим летом. За полтора года в составе флорентийского клуба нападающий провел на поле 216 минут, за 11 матчей он не совершил результативных действий.

С подробной статистикой 31-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

У Кокорина уже ассист – в два касания вывел на ворота. Первое результативное действие за 642 дня!