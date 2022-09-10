UFC 279: Диаз против Фергюсона, Чимаев – Холланд и другие бои

Теги UFC Нейт Диаз Тони Фергюсон Ион Куцелаба Джонни Уокер Хамзат Чимаев Кевин Холланд UFC 279 Фергюсон - Диаз Чимаев - Холланд Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь с 10 на 11 сентября состоится турнир UFC 279.

В главном бою вечера состоится бой полусредневесов Тони Фергюсона (25-7) и Нейта Диаза (23-13).

В со-главном событии вечера состоится поединок в промежуточном весе между Хамзатом Чимаевым (11-0) и Кевином Холландом (23-7).

Другие бои главного карда:

Ли Цзинлян (19-7) – Даниэль Родригес (16-2) в промежуточном весе;

Ирен Алдана (13-6) – Мэйси Чиассон (12-2) в женском легчайшем весе;

Джонни Уокер (17-7) – Ион Куцелаба (16-7-1) в полутяжелом весе.

Трансляция турнира начнется в ночь на 11 сентября на канале «Матч! Боец» в 00:55 по мск. Главный кард стартует примерно в 05:00, его покажет «Матч ТВ».

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