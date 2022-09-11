Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде

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В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 279, где в со-главном поединке встретились Хамзат Чимаева (12-0) и Кевин Холланд (23-8).

Победу удушающим приемом в первом раунде одержал Чимаев.

Напомним, что бой прошел в промежуточном весе после того, как Чимаева провалил взвешивание и был лишен боя с Нейтом Диазом. Холланд должен был драться с Даниэлем Родригесом, который ранее победил Ли Цзиньляна единогласным решением судей.

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