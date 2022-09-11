Хамзат Чимаев победил Кевина Холланда удушающим приемом в первом раунде

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 279, где в со-главном поединке встретились (12-0) и Кевин Холланд (23-8).

Победу удушающим приемом в первом раунде одержал Чимаев.

Напомним, что бой прошел в промежуточном весе после того, как Чимаева провалил взвешивание и был лишен боя с . Холланд должен был драться с Даниэлем Родригесом, который ранее победил Ли Цзиньляна единогласным решением судей.

Провал Чимаева и бой Диаза против Фергюсона – сценарий UFC? Многие уверены, что Уайт все спланировал заранее

«Хамзат показал, какая он #####». Собрали реакции бойцов на проваленное взвешивание Чимаева: сравнивают с Конором и Хабибом