Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барселона» завтра сыграет с «Кадисом», «Реал» примет «Мальорку» в воскресенье

5-й тур Ла Лиги стартует матчем – .

В субботу «Севилья» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, – с , примет «Сельту».

В воскресенье примет «Мальорку», будет противостоять .

В понедельник тур завершится матчем – .

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги