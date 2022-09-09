Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барселона» завтра сыграет с «Кадисом», «Реал» примет «Мальорку» в воскресенье

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5-й тур Ла Лиги стартует матчем «Жирона»«Вальядолид»

В субботу «Севилья» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, «Барселона» – с «Кадисом», «Атлетико» примет «Сельту». 

В воскресенье «Реал» примет «Мальорку», «Бетис» будет противостоять «Вильярреалу»

В понедельник тур завершится матчем «Альмерия»«Осасуна».

Чемпионат Испании

5-й тур

Жирона – Вальядолид
Дата проведения
9 сентября, 22.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Валенсия
Дата проведения
10 сентября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эспаньол – Севилья
Дата проведения
10 сентября, 17.15, «RCDE Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кадис – Барселона
Дата проведения
10 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Сельта
Дата проведения
10 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Мальорка
Дата проведения
11 сентября, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Атлетик
Дата проведения
11 сентября, 17.15, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис – Вильярреал
Дата проведения
11 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Осасуна
Дата проведения
12 сентября, 22.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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