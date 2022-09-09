Чемпионат Испании. «Жирона» против «Вальядолида», «Барселона» завтра сыграет с «Кадисом», «Реал» примет «Мальорку» в воскресенье

5-й тур Ла Лиги стартует матчем «Жирона» – «Вальядолид».
В субботу «Севилья» сыграет с «Эспаньолом» в гостях, «Барселона» – с «Кадисом», «Атлетико» примет «Сельту».
В воскресенье «Реал» примет «Мальорку», «Бетис» будет противостоять «Вильярреалу».
В понедельник тур завершится матчем «Альмерия» – «Осасуна».
5-й тур
- Дата проведения
- 9 сентября, 22.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 10 сентября, 15.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 10 сентября, 17.15, «RCDE Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 сентября, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 10 сентября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 11 сентября, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 11 сентября, 17.15, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 11 сентября, 22.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 12 сентября, 22.00, «Медитерранео»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.