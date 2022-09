«Лиззи сыграла в ящик». Фанаты ирландского «Шэмрока» высмеяли смерть Елизаветы II кричалкой на матче ЛК, клуб их осудил

Фанаты ирландского клуба высмеяли смерть Елизаветы II.

Ирландский «Шэмрок Роверс» играл с в матче конференций в четверг, через несколько часов после новостей о смерти Королевы Великобритании.

Узнав об этом, группа фанатов «Шэмрока» начала скандировать кричалку «Лиззи сыграла в ящик» на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.

Сам клуб осудил поведение фанатов.

«Такие крайне бесчувственные и бессердечные скандирования недопустимы в нашем клубе и противоречит ценностям, которые отстаивает футбольный клуб . Правила клуба, указанные на билетах на матч и на вывесках на входе, строго запрещают такую ​​деятельность», – заявил представитель «Шэмрока».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Реакция футбола на смерть Елизаветы II: матчи АПЛ перенесли, «МЮ» играл в ЛЕ с траурными повязками

Любимый клуб Елизаветы II – секрет, который 40 лет разгадывала вся Великобритания