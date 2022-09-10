«Лиззи сыграла в ящик». Фанаты ирландского «Шэмрока» высмеяли смерть Елизаветы II кричалкой на матче ЛК, клуб их осудил

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Фанаты ирландского клуба высмеяли смерть Елизаветы II.

Ирландский «Шэмрок Роверс» играл с «Юргорденом» в матче Лиги конференций в четверг, через несколько часов после новостей о смерти Королевы Великобритании.

Узнав об этом, группа фанатов «Шэмрока» начала скандировать кричалку «Лиззи сыграла в ящик» на мотив песни Give It Up группы KC and the Sunshine Band.

Сам клуб осудил поведение фанатов.

«Такие крайне бесчувственные и бессердечные скандирования недопустимы в нашем клубе и противоречит ценностям, которые отстаивает футбольный клуб «Шэмрок Роверс». Правила клуба, указанные на билетах на матч и на вывесках на входе, строго запрещают такую ​​деятельность», – заявил представитель «Шэмрока».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

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