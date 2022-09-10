В Федерации футбола Франции есть «культура алкоголизма» – у руководства проблемы с выпивкой. Гендиректор заставляла тренера сборной пить после победы над Бельгией в 1/2 ЧМ-2018

В Федерации футбола Франции (FFF) есть проблемы с употреблением алкоголя.

So Foot выяснил, что в FFF существует «культура алкоголизма». Вечеринки и собрания в федерации зачастую выходили из-под контроля. В частности, после победы Франции над Аргентиной на несколько руководителей FFF «дебоширили».

В FFF провели внутреннее расследование и пришли к выводу, что в организации действительно существуют проблемы с алкоголем, в том числе среди руководителей высшего уровня.

Символом «культуры алкоголизма» в FFF называется генеральный директор Флоренс Ардуэн. После победы над Бельгией в полуфинале ЧМ-2018 она публично отчитала тренера сборной по физподготовке Грегори Дюпона за отказ от бокала шампанского.

«Она ругала его при всех, говорила: «Давай, пей, давай!» Это было очень тяжело. Тренер отказался, потому что хотел сохранить доверие игроков и показать им пример, потому что они, Погба в частности, были недовольны, что Дюпон отказал им в выходе в город», – сообщил свидетель произошедшего.

В Федерации футбола Франции существует культура харассмента и сексизма. Глава FFF обсуждал грудь женщин с коллегами, финдиректор пытался поцеловать сотрудницу (So Foot)